Здоровье 29 февраля 2024, 02:58 Названы эффективные способы избавления от храпа Врач Борисовский: для избавления от храпа стоит спать на жесткой подушке Unsplash

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Храп может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому необходимо от него избавляться. Эффективные методы борьбы с ним в беседе с «Аргументами и фактами» назвал врач-оториноларинголог Пушкинской больницы имени профессора Розанова Станислав Борисовский.

По словам врача, из-за храпа возрастает риск развития гипертонии и апноэ во сне — кратковременной остановки дыхания на 10 и более секунд. Борисовский уточнил, что у людей с апноэ чаще наблюдается недосып, который увеличивает вероятность развития диабета.

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Самый простой способ избавиться от храпа — постараться не спать на спине. Также нужно заменить подушку на более высокую и жесткую.

Кроме того, Борисовский посоветовал делать гимнастику для укрепления мышц гортани. Именно отсутствие тонуса этих мышц влияет на появление храпа.

По словам врача, решить проблему с храпом можно с помощью увулопалатопластики — операции, во время которой уменьшают небный язычок и уплотняют ткани мягкого неба. За счет этого увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается интенсивность храпа, резюмировал Борисовский.

Сомнолог Павел Кудинов также напомнил, что страдающие храпом люди рискуют столкнулся с заболеваниями сердца и нервной системы.