Общество 15 февраля 2024, 17:44 Врач Кудинов: храп может сигнализировать о риске возникновения инфаркта и инсульта

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Сомнолог Павел Кудинов заявил, что храп зачастую свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. Люди с таким недугом рискуют столкнулся с заболеваниями сердца и нервной системы, отметил эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его словам, за храпом могут таиться остановки дыхания во сне. В такие моменты существует опасность возникновения инфарктов и инсультов, добавил сайт «Дни.ру».