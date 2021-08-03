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    03 августа 2021, 19:21

    Названы доли заболевших ковидом среди привитых россиян

    Анатолий Минкин

    Все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса защищают людей от болезни. Количество случаев заражения после прививки не превышает одного процента. Как сообщило РИА «Новости», такие данные привели в центре «Вектор» со ссылкой на данные реестра вакцинированных россиян.

    Названы доли заболевших ковидом среди привитых россиян

    Согласно представленным данным, через 21 день после второй инъекции количество заболевших ковидом среди привитых вакциной «Спутник V» составило 0,66%, после прививки «ЭпиВакКорона» заболели 0,59%, после «КовиВака» — 0,27%.

    Доля заболевших после первой дозы вакцины составила 0,79% для «Спутника V», 1,3% — для «ЭпиВакКороны» и 0,93% — для «КовиВака».

    Все три препарата зарегистрированы в России. «Спутник V» — векторная вакцина разработки Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» — пептидный препарат от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак» — инактивированная вакцина, разработанная Центром имени Чумакова. Прививка снижает шансы заражения и позволяет перенести заболевание в легкой форме.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне заявил, что более 98% пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, не проходили вакцинацию. Тяжелое течение заболевания у таких людей начинается уже на пятые сутки.