Названы доли заболевших ковидом среди привитых россиян

Все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса защищают людей от болезни. Количество случаев заражения после прививки не превышает одного процента. Как сообщило РИА «Новости», такие данные привели в центре «Вектор» со ссылкой на данные реестра вакцинированных россиян.

Согласно представленным данным, через 21 день после второй инъекции количество заболевших ковидом среди привитых вакциной «Спутник V» составило 0,66%, после прививки «ЭпиВакКорона» заболели 0,59%, после «КовиВака» — 0,27%.

Доля заболевших после первой дозы вакцины составила 0,79% для «Спутника V», 1,3% — для «ЭпиВакКороны» и 0,93% — для «КовиВака».

Все три препарата зарегистрированы в России. «Спутник V» — векторная вакцина разработки Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» — пептидный препарат от центра «Вектор» Роспотребнадзора, «КовиВак» — инактивированная вакцина, разработанная Центром имени Чумакова. Прививка снижает шансы заражения и позволяет перенести заболевание в легкой форме.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко накануне заявил, что более 98% пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, не проходили вакцинацию. Тяжелое течение заболевания у таких людей начинается уже на пятые сутки.