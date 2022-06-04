Названы болезни, которым подвержены высокие люди
PLoS Genetics: высокие люди чаще страдают от тромбоза и эректильной дисфункции
Ученые заявили, что существует около 100 болезней, при которых высокий рост является фактором риска. Об этом сообщил журнал PLoS Genetics.
Они провели исследование, которое показало, что высокие люди чаще сталкиваются с фибрилляцией предсердий или варикозным расширением вен. Также они подвержены периферической невропатии, кожным и костным инфекциям, тромбам в венах и даже эректильной дисфункции или нарушению мочеиспускания. Всего в списке 127 различных заболеваний. При этом у таких людей реже встречаются проблемы с сосудами, уровнем холестерина и давлением.
В эксперименте поучаствовали примерно 300 тысяч человек. Авторы уточнили, что под высокими людьми подразумевают тех, у кого рост больше 172 сантиметров.
Также уролог Армаис Камалов рассказал, что проблемы с эрекцией могут свидетельствовать о заболевании сосудов. Он отметил, что врачи часто не относятся к этому серьезно и назначают только препараты для повышения потенции. Но проблемы с потенцией означают и нарушение кровообращения.