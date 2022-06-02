Уролог Камалов: нарушение эрекции может являеться предвестником опасных заболеваний

Уролог Армаис Камалов рассказал, что проблемы с потенцией часто говорят о наличии проблем с сосудами. Это означает, что в будущем могут развиться более опасные заболевания, сообщил сайт kp.ru.

Он отметил, что врачи чаще не воспринимают проблему серьезно, так как она кажется не смертельной. Таким мужчинам обычно назначают только препараты для повышения потенции. Но нарушение эрекции говорит и о нарушении кровообращения.

«В среднем через 4 года у 40% мужчин с эректильной дисфункцией появляется ишемическая болезнь сердца», — пояснил Камалов.

Он отметил, что это заболевание провоцирует инфаркты, инсульты и другие состояния, которые опасны для жизни. Поэтому мужчин с импотенцией старше 40 лет необходимо обследовать более тщательно.