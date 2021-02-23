Названы 7 чудесных свойств лука

Обычный репчатый лук справедливо заслужил звание суперпродукта, который при ежедневном употреблении «творит чудеса». Об этом сообщило турецкое издание Milliyet, сославшись на результаты многочисленных исследований ученых разных стран.

Например, если каждый день употреблять репчатый лук, то через месяц плотность костей увеличится на 5%. Лук также обладает противовоспалительными свойствами и снижает уровень плохого холестерина. Это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В луке много клетчатки, которая ускоряет пищеварение, замедлившееся по разным причинам. Он также облегчает процесс пищеварения за счет увеличения производства «полезных бактерий» в кишечнике.

Лук содержит 25 различных антиоксидантов, которые полезны для организма и в значительной степени предотвращает риск повреждения клеток. Эта овощная культура убивает во рту вредные бактерии, естественным образом обеспечивает гигиену полости рта и укрепляет зубы.

Лук также содержит кверцетин — вещество, которое очень полезно для глаз, так как борется с катарактой. Исследователи Университета Колорадо утверждают, что употребление лука может улучшить качество сна. Помимо этого, лук содержит волокна, которые поддерживают здоровье кишечника, а также снижают стресс.

Если приложить лук внутренним срезом к прыщам или ранкам, то можно ускорить их заживление.

Врач-диетолог Анна Белоусова посоветовала в холодную погоду забыть про диеты, и для повышения иммунитета увеличить потребление овощей, фруктов, а также лука и чеснока.