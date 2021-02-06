Врач рассказал, как лучше питаться в холода

Врач отметила, что можно есть порции поменьше, но при этом начать употреблять больше растительных и животных жиров, крупы или хлеб грубого помола. Белоусова уточнила, что на фигуре это не отразится сильно.

Кроме того, не стоит забывать про иммунитет, рассказала она.

«Поэтому мы делаем упор прежде всего на источниках витамина C. Сейчас это не проблема — болгарский перец, какие-то замороженные ягоды, фрукты, цитрусовые», — пояснила Белоусова и добавила, что еще нужно есть лук и чеснок.

Врач Александр Мясников рассказал, что таблетки, резко понижающие давление, могут быть опасны. В некоторых случаях они даже приводят к инфаркту. Мясников уточнил, что такие препараты неоднократно становились причиной инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.