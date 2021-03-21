Названы 5 симптомов опухоли мозга

Внезапные судорожные припадки у человека, которого до этого ничто не беспокоило, — это главный признак возможной опухоли мозга. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалисту. Об этом пишет The Independent со ссылкой на онколога Кэтрин Макбейн.

Врач назвала еще четыре признака, которые могут сигнализировать о серьезной болезни. Среди них постоянная слабость, которая появляется с одной стороны тела, и нарушение речи. Если человек начал путать слова и невнятно говорить, это опасно.

Рак мозга может спровоцировать резкое ухудшение зрения и сильную и долгую головную боль без причины. Ни один из пяти случаев, советует Макбейн, нельзя оставлять без внимания.

Накануне врач-невролог Юрий Андрусов рассказал «360», что при эпилептических припадках и нарушении тонуса мышц иногда случаются судороги. Если спазмы начинаются в мышцах головы, лица, шеи и рук, то стоит бить тревогу. По словам собеседника, это нехороший звонок, который может предупреждать об опасных дистониях и миоклониях.