Врач объяснил, какие судороги говорят об опасных болезнях

Эпилептические припадки и нарушение тонуса мышц — это те проблемы, при которых иногда случаются судороги. Если спазмы начинаются в мышцах головы, лица, шеи и рук, то стоит бить тревогу. Об этом в разговоре с «360» предупредил врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, подбирающиеся к голове судороги могут сигнализировать об опасных дистониях и миоклониях.

«Если вы замечаете, что какие-то мышечные спазмы, непроизвольные движения и дрожания начинают вовлекать мышцы головы, лица, шеи или рук, то это очень нехороший и настораживающий признак», — заявил собеседник.

По словам врача, чаще всего судорогами сводит мышцы ног. В основном дело не в сосудах, как думают многие люди. Ноги сводит из-за ортопедических проблем.

«Чаще всего [судорога] — это спазм, который схватывает мышцы ног, точнее даже голеней и стоп. Зачастую человек сразу идет не столько к неврологу или ортопеду, а к флебологу, полагая, что это какая-то проблема с венами ног. Это действительно бывает, но достаточно в небольшом количестве случаев, если мы говорим о судорогах в ногах. Наиболее частой проблемой, как это ни странно, становится в определенной степени перегрузка мышц ног. Соответственно, какие-то ортопедические проблемы — плоскостопие, деформация стопы, искривление таза, искривление позвоночника и так далее», — пояснил врач.

По словам Андрусова, судороги могут возникнуть, если человек весь день много ходит в неудобной обуви. У женщин это высокие каблуки. Еще спазм может возникать из-за нарушения электролитного баланса.

«Переизбыток или недостаток каких-либо элементов, например, калия или магния. Эти два вещества химических нужны мышцам для обмена веществ. При их недостатке могут возникать судорожные мышечные спазмы, ощущение мурашек, покалывания в руках и ногах», — добавил Андрусов.

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