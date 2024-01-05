Наука 05 января 2024, 05:46 Российские ученые научились омолаживать людей на 5 лет Ученые из Нижнего Новгорода нашли способ быстро омолодить людей на 5 лет Flickr

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Нижегородские ученые обнаружили способ, позволяющий снизить биологический возраст человека на пять лет, заявил пресс-секретарь ННГУ имени Лобачевского Алексей Никонов. Об этом сообщило местное издание NN.ru.

В результате эксперимента специалисты института биологии старения ННГУ Алексея Москалева всего за две недели получились омолаживать людей на пять лет. В исследовании участвовали 43 участника, которых отправили в санаторий.

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Все это время они соблюдали здоровое питание, занимались спортом и посещали физиопроцедуры. Тестовые замеры биологического возраста показали, что организм каждого участника за это время в целом оздоровился и стал лучше работать.

«Эликсира вечной молодости и таблетки от старости, видимо, никогда не будет, но здоровое долголетие — вполне реально, за счет воздействия на механизмы старения и вызывающие его патологические процессы. Ну и генная терапия», — резюмировал Никонов.

Ранее основатель Международной академии оздоровления и омоложения Наталья Соколова указала на связь психоэмоциональных процессов с физическим недомоганием. По словам специалиста, запустить механизм самоисцеления можно с помощью регулярного выполнения таких практик, как йога, медитация и остеогимнастика.