Названо условие резкого роста заболеваемости COVID-19 в России

Резкий ростом заболеваемости COVID-19 в России возможен при появлении варианта вируса, который будет устойчив к уже сформированному иммунитету. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В беседе с ТАСС Жемчугов в качестве примера привел ситуацию в Индии, где на первом этапе пандемии наблюдалось небольшое число заразившихся коронавирусом.

«Это может произойти у нас, если придет вирус, сильно отличающийся от предыдущего, что вот этот иммунитет не будет реагировать, но это очень маловероятно», — сказал врач-иммунолог.

Жемчугов призвал отслеживать коллективный иммунитет к коронавирусу в каждом российском регионе и поставлять больше препаратов в субъекты с низким процентом населения с иммунитетом.

Он отметил, что по его подсчетам, в Москве с иммунитетов уже 70% людей или даже больше, уточнила «Газета.ru».

«Где-то в регионах это может быть маленькая цифра, там может быстро разгореться заболеваемость», — пояснил Жемчугов.

В России впервые с начала мая число подтвержденных случаев COVID-19 превысило девять тысяч. Если одни специалисты говорят о третьей волне коронавируса, другие списывают ситуацию на рост ПЦР-тестов после майских праздников. Так или иначе, основным оружием против SARS-CoV-2 сейчас является вакцинация.