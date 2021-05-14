Разговоры о третьей волне ковида начались в России. Способ защиты хорошо известен

В России впервые с начала мая число подтвержденных случаев COVID-19 превысило девять тысяч. Если одни специалисты говорят о третьей волне коронавируса, другие списывают ситуацию на рост ПЦР-тестов после майских праздников. Так или иначе, основным оружием против SARS-CoV-2 сейчас является вакцинация.

В стране за последние 24 часа выявили 9462 заболевших ковидом. В Москве положительными оказались свыше 3,8 тысячи тестов — таких цифр не было с середины января. Не исключено, что такой рост обусловлен увеличением проводимых исследований на коронавирус методом ПЦР. Еще одной причиной могли стать отдыхающие, привезшие инфекцию из других стран.

Врач и телеведущий Александр Мясников тем временем связал цифры с третьей волной заболевания и назвал сложившуюся ситуацию предсказуемой.

Контроль ослаблен

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников заметил в беседе с «360», что говорить о третьей волне пока рано.

«Но то, что в Москве скакнуло на треть количество зараженных, да, это очевидно. <…> Будем, что называется, следить», — сказал он, добавив, что в других российских регионах такого резкого роста нет.

Колесников назвал очевидным тот факт, что контроль за распространением SARS-CoV-2 в настоящее время ослаблен. В масках ходят немногие, рейдов по магазинам и торговым центрам проводится меньше, за несоблюдение правил безопасности «штрафуют людей мало».

«Это все снижение требовательности к себе и <…> тех органов, которые должны этим [контролем] заниматься, это одна из причин», — подчеркнул академик.

Такое ощущение, что мы относимся наплевательски к своему здоровью. Вот это совершенно непонятная позиция нашего населения Сергей Колесников академик РАН.

Он заметил, что в Москве выявленных случаев COVID-19 больше всего, однако жители столицы предпочитают носить маски на шее или подбородке.

«В масках ходят немногие. Или ходят и носят их на шее, на подбородке — где угодно, но только не нос и рот защищают. Вот это удивляет», — пояснил Колесников.

Мониторинг въезжающих в страну он назвал странным. По словам профессора, мазки, как это было в первое время, не берут. Человек свободно выходит из аэропорта и должен пройти тестирование в установленные сроки.

Вакцины хватит всем

Россияне, с сожалением заметил академик, не очень активно идут вакцинироваться. Хотя это главный способ остановить распространение ковида. Особенно это касается москвичей.

«Такое ощущение, что люди потеряли страх, что называется, и нет у них опасений, что сами заразятся. Вот это удивляет, могу сказать честно, как врач», — признался Колесников, подчеркнув, что вакцин сейчас для жителей столицы достаточно.

Весь мир бьется за вакцину, весь мир требует вакцинации. Мы как-то в этом мировом тренде, по-моему, немножко чужие Сергей Колесников.

Профессор обратил внимание, что в России хватает «Спутника V», идет наращивание производства «ЭпиВакКороны», до миллиона доз в месяц будут выпускать вакцину «Ковивак» Центра имени Чумакова.

«В принципе, мы можем спокойно провакцинировать до осени требуемое количество — треть как минимум населения, может быть, даже и больше. Но я повторяю, все зависит от того, что по опросам почему-то наше население не хочет идти вакцинироваться», — заключил Колесников.

В Подмосковье прививочная кампания тоже идет полным ходом. Записаться на прививку можно через портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122. В назначенное время необходимо прийти в прививочный пункт, взяв с собой паспорт и полис ОМС.

Работают в Московской области и мобильные прививочные кабинеты. Предварительная запись там не нужна. В Домодедовской центральной городской больнице открыли два пункта вакцинации. Они работают круглосуточно.