Названо условие одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V» до конца года

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит одобрение от Всемирной организации здравоохранения до конца года. Для этого необходимо оперативное подписание ряда документов. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она пояснила, что речь идет о юридических документах, которые должны подписать представители России и Всемирной организации здравоохранения.

«Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — пояснила Сваминатан.

Инспекции предусматривают проверку производств вакцины «Спутник V», но когда именно представители ВОЗ приедут в Россию, пока не известно. В самой организации заявили, что рассчитывают, что смогут провести проверки как можно быстрее.

«Если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года и процесс может быть завершен», — заявила Сумия Сваминатан.

Вакцина «Спутник V» получила одобрение и разрешение на использование в 70 странах мира. Эффективность препарата составляет 97,6%. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. При этом вакцина не получила одобрения от ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины для экстренного использования из-за нарушений, выявленных на одном из предприятий. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у организации возникли вопросы к документам, к самому препарату претензий в ВОЗ не было.