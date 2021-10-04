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    04 октября 2021, 11:04

    Глава Минздрава Мурашко: у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

    Наза Салех Захи

    У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет нареканий относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V». У ВОЗ был ряд вопросов по документам. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава Мурашко: у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

    «К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — рассказал Мурашко на форуме «Биотехмед». Его процитировал ТАСС.

    Министр добавил, что необходимые для регистрации «Спутника V» документы уже оформлены и вносятся на рассмотрение ВОЗ. Он также рассказал, что около 60% россиян старше 60 лет вакцинированы в России.

    Два дня назад Мурашко сообщил, что все барьеры для признания Всемирной организацией здравоохранения препарата «Спутник V» сняты. Такое заявление глава МИД РФ сделал после переговоров в Женеве с представителями ВОЗ. На встрече, в частности, обсуждали вопрос включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

    «Спутник V» — российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи. Она является первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса.