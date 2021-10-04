Глава Минздрава Мурашко: у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет нареканий относительно российской вакцины от коронавируса «Спутник V». У ВОЗ был ряд вопросов по документам. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — рассказал Мурашко на форуме «Биотехмед». Его процитировал ТАСС.

Министр добавил, что необходимые для регистрации «Спутника V» документы уже оформлены и вносятся на рассмотрение ВОЗ. Он также рассказал, что около 60% россиян старше 60 лет вакцинированы в России.

Два дня назад Мурашко сообщил, что все барьеры для признания Всемирной организацией здравоохранения препарата «Спутник V» сняты. Такое заявление глава МИД РФ сделал после переговоров в Женеве с представителями ВОЗ. На встрече, в частности, обсуждали вопрос включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

«Спутник V» — российская вакцина, разработанная Центром имени Гамалеи. Она является первым в мире зарегистрированным препаратом против коронавируса.