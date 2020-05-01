Названо условие для ужесточения режима самоизоляции после 11 мая

«Средняя инкубация шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая, нам надо усиливать, может быть», — заявила руководитель надзорного ведомства.

Однако в самом Роспотребнадзоре считают, что жаркая погода и солнечные дни позволят сократить распространение опасного возбудителя. Там объяснили, что повышенное количество солнечного ультрафиолета может повлиять на коронавирусную инфекцию также, как и на другие респираторные заболевания.

Но с приближением осени, а с ней прохладной и дождливой погоды, не исключена вторая волна пандемии. Особенно с учетом того, что школьники и студенты вернутся на учебу, а работники выйдут из отпусков.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по выходу из режима ограничений. Сам документ должны представить 5 мая, а первые послабления планируется начать с 12 мая. При этом президент отметил, что резкой отмены введенных правил не будет. В ряде регионов он не исключил даже усиления действующих режимов.

Для того, чтобы начать медленный выход из ограничительного режима Владимир Путин попросил россиян соблюдать все профилактические меры и введенные ограничения на время майских праздников.

По данным федерального оперативного штаба, в России на сегодня зафиксировали 113 431 случай заражения коронавирусом. Количество выздоровевших увеличилось до 13 220 человек. Умерли от различного вида осложнений 1 169 пациентов с подтвержденным коронавирусом.