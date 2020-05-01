    01 мая 2020, 14:32

    Названо условие для ужесточения режима самоизоляции после 11 мая

    Анатолий Минкин

    Вместо смягчения принятых ограничений на время распространения коронавирусной инфекции россиян может ждать еще большее ужесточение. На такой шаг придется пойти, если граждане начнут нарушать режим самоизоляции. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Небольшой фрагмент выпуска опубликовал на своей странице в Instagram ведущий Павел Зарубин.

    «Средняя инкубация шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая, нам надо усиливать, может быть», — заявила руководитель надзорного ведомства.

    Однако в самом Роспотребнадзоре считают, что жаркая погода и солнечные дни позволят сократить распространение опасного возбудителя. Там объяснили, что повышенное количество солнечного ультрафиолета может повлиять на коронавирусную инфекцию также, как и на другие респираторные заболевания.

    Но с приближением осени, а с ней прохладной и дождливой погоды, не исключена вторая волна пандемии. Особенно с учетом того, что школьники и студенты вернутся на учебу, а работники выйдут из отпусков.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по выходу из режима ограничений. Сам документ должны представить 5 мая, а первые послабления планируется начать с 12 мая. При этом президент отметил, что резкой отмены введенных правил не будет. В ряде регионов он не исключил даже усиления действующих режимов.

    Для того, чтобы начать медленный выход из ограничительного режима Владимир Путин попросил россиян соблюдать все профилактические меры и введенные ограничения на время майских праздников.

    По данным федерального оперативного штаба, в России на сегодня зафиксировали 113 431 случай заражения коронавирусом. Количество выздоровевших увеличилось до 13 220 человек. Умерли от различного вида осложнений 1 169 пациентов с подтвержденным коронавирусом.