Россиян предупредили о второй волне коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется к лету из-за жаркой погоды. А вот осеннее похолодание и снятие режима самоизоляции может спровоцировать повторную вспышку.

«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — приводит сайт стопкоронавирус.рф текст сообщения Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас стоит отложить все плановые прививки из-за опасности подхватить инфекцию в медицинских учреждениях.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с пандемией в РФ начинает выравниваться, однако говорить о выходе на плато пока рано. Россиянам стоит и дальше ответственно соблюдать режим самоизоляции.

За минувшие сутки российские медики зафиксировали рекордный прирост заразившихся 2019-nCoV. Выявили еще 7933 случая. Всего инфицированных в России 114 431 человек. Болезнь COVID-19 унесла жизни 1169 из них.