Названо самое эффективное средство от похмелья
Психиатр Каторгин назвал самое эффективное средство от похмелья
Психиатр Владимир Каторгин считает, что от похмелья лучше всего помогает жирный бульон. Об этом сообщила Lenta.ru.
Он отметил, что это работает с физиологической точки зрения, так как жир способствует более правильному всасыванию алкоголя, что помогает быстрее восстанавливаться.
«Еще на Руси варили очень жирные бараньи бульоны, говядину с зеленью, с луком», — подчеркнул врач.
Каторгин добавил, что что также следует пить побольше жидкости. Хорошо в таких случаях подходит минеральная вода с газом. А вот опохмеляться врач не советует, так как это может иметь неприятные последствия.
Также он рекомендовал еще до употребления алкоголя принять антипохмельные препараты, которые можно купить в любой аптеке. Это также поспособствует хорошему самочувствию с утра.
Ранее депутат Геннадий Онищенко заявил, что увеличение продаж крепких алкогольных напитков в России связано с переживаниями людей из-за состояния неопределенности и проблем с поиском работы после пандемии.