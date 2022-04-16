Названо самое эффективное средство от похмелья

Психиатр Владимир Каторгин считает, что от похмелья лучше всего помогает жирный бульон. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он отметил, что это работает с физиологической точки зрения, так как жир способствует более правильному всасыванию алкоголя, что помогает быстрее восстанавливаться.

«Еще на Руси варили очень жирные бараньи бульоны, говядину с зеленью, с луком», — подчеркнул врач.

Каторгин добавил, что что также следует пить побольше жидкости. Хорошо в таких случаях подходит минеральная вода с газом. А вот опохмеляться врач не советует, так как это может иметь неприятные последствия.

Также он рекомендовал еще до употребления алкоголя принять антипохмельные препараты, которые можно купить в любой аптеке. Это также поспособствует хорошему самочувствию с утра.

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