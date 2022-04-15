Онищенко объяснил рост продаж водки переживаниями россиян

Увеличившиеся продажи крепких алкогольных напитков в России связаны с тем, что люди переживают состояние неопределенности и проблемы с поиском работы после пандемии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что весь мир два года находился в подвешенном состоянии из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бизнес столкнулся с крупными ограничениями и только сейчас начал оправляться.

«Народ беспокоится <…> из-за неопределенности, неясности перспективы, в том числе потери работы. Подниматься после застоя — это очень тяжело», — заявил Онищенко.

Также он отметил, что давно не слышал от Минздрава или других ведомств, отвечающих за систему здравоохранения о проводимой работе с населением.

«Это тоже играет свою роль. Если в курении мы вами продвинулись после принятия закона, то в алкогольной зависимости мы пустили это дело на самотек. Надо этой проблемой заниматься», — призвал академик.

По данным исследовательской компании NielsenIQ, с середины марта россияне стали активнее скупать крепкий алкоголь, в том числе джин и водку. В натуральном выражении продажи джина за две недели выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи водки увеличились на 13%.