Здоровье 14 февраля 2024, 02:38 Названо простое упражнение для снижения давления BMJ: приседания у стены помогут в снижении кровяного давления Freepik

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Приседания у стены могут повлиять на снижение кровяного давления. Для борьбы с гипертонией нужно повторять это упражнение три раза в неделю по восемь минут. Результаты исследования опубликовали в специализированном медицинском издании BMJ.

Английские ученые отметили, что всю норму можно сразу не выполнять. Нужно делать перерывы, например, посидеть пару минут.

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Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухры Павловой написала в Telegram-канале, что другие упражнения будут не менее полезны в борьбе с гипертонией.

«Это когда вы замираете в одной позе на некоторое время — например, в планке. При таких физических нагрузках длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются», — объяснила она.

Медик посоветовала делать чаще такую тренировку в зимний период, ведь при похолодании людям с гипертонией сложнее контролировать давление.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал мерить давление только один раз в день и в спокойном состоянии.