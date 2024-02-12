12 февраля 2024, 14:03
Терапевт Хухрев рассказал, что давление нужно мерить один раз и в спокойном состоянии
Многие люди заблуждаются, думая, что давление нужно измерять три раза и высчитывать среднее арифметическое, чтобы получить правильный результат. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
Он назвал подобный способ ошибочным и неверным. Потому что при последующих измерениях давление будет определяться все выше и выше из-за сокращения артерий. Поэтому использовать тонометр нужно лишь раз, и именно этот результат будет самым точным.
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«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Если что-то непонятно, можно померить второй раз, но на другой руке», — посоветовал врач.
Он отметил, что при результатах с двух рук более верным будет тот, что выше.
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