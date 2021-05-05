Названо новое проявление коронавируса

Профессор Тим Спектор, работающий с приложением Zoe COVID Symptom Study, предположил, что горизонтальные бороздки или углубления на ногтях, еще известные под названием линии Бо, могут стать подтверждением перенесенного коронавируса. У пациентов с COVID-19 они возникают без кожных высыпаний и кажутся безобидными.

О своих наблюдениях врач сообщил в Twitter. В медицинских журналах уже публиковались статьи об этой особенности. Например, сообщалось, что у 45-летнего мужчины через 3,5 месяца после диагноза COVID-19 были обнаружены горизонтальные бороздки на ногтях пальцев рук и ног. Симптом наблюдался 10 дней и не потребовал госпитализации.

Президент Британской ассоциации дерматологов доктор Таня Блейкер подтвердила, что врачи ее специальности также наблюдают изменения ногтевых пластин у пациентов с COVID. Вмятины и бороздки появляются как правило через две-три недели после болезни. Они безвредны и со временем пропадают.

Линии Бо вызывает не только коронавирус, поэтому они не могут быть верным признаком того, что вы переболели ковидом. Их вызывают экземы, тяжелое недоедание, болезнь Рейно, гипертония, эпилепсия и почечная недостаточность. Провоцирует появление линий высокая температура, которая является одним из ключевых симптомов коронавируса.

Дерматологи сообщили, что есть еще одно проявление коронавирус на ногтях — появление красных отметин в виде полумесяца возле кутикулы. Вероятно, это связано с воспалением сосудов, которое вызывает вирус.

Как сообщил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов, клинические признаки коронавируса могут быть не слишком выраженными. Даже при нормальном содержании кислорода в крови ему приходилось сталкиваться с поражением легких на 40-50%.