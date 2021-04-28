Врач рассказал о неожиданном проявлении коронавируса

Нормальное содержание кислорода в крови не гарантирует, что легкие пациента с ковидом не подверглись обширному поражению. О новом неожиданном проявлении коронавирусной инфекции заявил РИА «Новости» главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

Специалист отметил, что часто клинические признаки болезни могут быть не слишком выраженными. Точную картину течения болезни позволяет увидеть компьютерная томография. Именно на КТ медики столкнулись с неожиданным проявлением ковида.

«Даже с нормальной сатурацией мы иногда видели картину поражения 40-50% легких», — рассказал Плавунов.

Ранее инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что Россия сможет избежать третьей волны коронавируса при нескольких условиях. Во-первых, если люди будут делать тесты на коронавирус, а при отсутствии антител будут проходить вакцинацию.