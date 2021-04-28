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    28 апреля 2021, 11:26

    Врач рассказал о неожиданном проявлении коронавируса

    Ольга Назаркина

    Нормальное содержание кислорода в крови не гарантирует, что легкие пациента с ковидом не подверглись обширному поражению. О новом неожиданном проявлении коронавирусной инфекции заявил РИА «Новости» главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов.

    Врач рассказал о неожиданном проявлении коронавируса

    Специалист отметил, что часто клинические признаки болезни могут быть не слишком выраженными. Точную картину течения болезни позволяет увидеть компьютерная томография. Именно на КТ медики столкнулись с неожиданным проявлением ковида.

    «Даже с нормальной сатурацией мы иногда видели картину поражения 40-50% легких», — рассказал Плавунов.

    Ранее инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что Россия сможет избежать третьей волны коронавируса при нескольких условиях. Во-первых, если люди будут делать тесты на коронавирус, а при отсутствии антител будут проходить вакцинацию.