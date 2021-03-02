Названо лучшее время для вакцинации аллергиков от коронавируса

Страдающим от аллергии на пыльцу деревьев и трав лучше пройти вакцинацию от коронавируса до окончательного таяния снега или после периода цветения. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что аллергический ринит носит сезонный характер и может начаться в разное время, в зависимости от типа раздражителя.

«Поллиноз необязательно начинается в апреле, он может начаться и в конце марта, у некоторых он может быть и в августе. Все зависит от того, каким аллергеном он вызван», — пояснил специалист.

Сергей Вознесенский отметил, что первыми начинают страдать аллергики, которые реагируют на цветение березы. Безостановочный насморк, першение в горле и покраснение глаз у этих пациентов начинается во время таяния снега.

Инфекционист подчеркнул, что аллергия может проявляться во время всего весенне-летнего периода, поэтому лучше переждать цветение растений перед прививкой от коронавируса или сделать ее заранее.

В России зарегистрировано три вида препаратов от коронавируса. Векторный «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и инактивированная вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова. Третья фаза клинических испытаний по последнему препарату пройдет в марте. В ней примут участие три тысячи человек.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к Минздраву и главным врачам региональных больниц. Он попросил их предлагать жителям дополнительные и удобные формы вакцинации.