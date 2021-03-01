Вакцинация от ковида активно идет в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу еще увеличить масштабы вакцинации в Подмосковье. Таким образом можно будет обеспечить безопасность большего количества людей.

Еще одна тема — вакцинация. Мы в России находимся в зеленой зоне, но, к сожалению, не лидеры. А должны быть лидерами. Для этого нам нужна постоянная мобилизация. Мы видим, что вакцинация дает результат. Это позволяет нам сконцентрировать усилия наших врачей на плановой регулярной помощи, повысить ее эффективность, а значит, спасти большое количество жизней Андрей Воробьев.

Воробьев попросил Минздрав региона, главных врачей предлагать дополнительные удобные форматы вакцинации. Также к решению вопроса должны подключиться поликлиники, стационары и «все те места, где людям удобно без проблем сделать вакцину».

Губернатор напомнил, что в Подмосковье работает дополнительный сервис, с помощью которого человек получает SMS с напоминаем о необходимости сделать вторую прививку.

К концу февраля более 250 тысяч жителей Московской области уже сделали прививку от коронавируса. В регионе используют препарат «Спутник V».