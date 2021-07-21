Названо идеальное время для короткого дневного сна

Исследования доказывают, что существует биологическая предрасположенность к дневному сну. Люди часто испытывают сонливость после полудня и могут заснуть, если не будет помех. Идеальное время для короткого дневного сна — с двух до четырех часов дня, когда температура тела снижается, рассказала американский эксперт, доктор философии Ребекка Роббинс.

По мнению Роббинс, днем лучше спать совсем недолго — от 10 до 20 минут.

«Если подремать меньше 10 минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект, — объяснила эксперт. Ее слова привел сайт Pure Wow. При этом, если проспать 30 минут или еще дольше, то, по словам Роббинс, можно достигнуть зоны глубокого сна, и тогда человеку будет труднее пробудиться.

Короткий дневной отдых рекомендуется превратить в привычку. Но для того, чтобы все получилось, важно соблюдать несколько пунктов. Во-первых, дневной отдых должен быть регулярным. Также он должен ежедневно совпадать не только по времени, но и по месту сна. А вот тем, кто страдает от бессонницы от дневного сна рекомендуется воздержаться.

Помогут заснуть человеку корень валерианы и ашвагандха. Эти растения одни из самых эффективных средства для улучшения сна. Биологические активные добавки сделают сон более качественным и глубоким.