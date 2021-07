Диетолог назвал два средства для улучшения сна

Корень валерианы и ашвагандха помогут заснуть. Биологические активные добавки сделают сон более качественным и глубоким.

Диетолог Лиза Московиц для издания Eat This, Not That! рассказала, что корень валерианы и ашвагандха — одни из самых эффективных средства для улучшения сна.

«Если вы лежите в постели в течение нескольких часов, прежде чем сможете заснуть, добавка из корня валерианы может оказаться решением проблемы», — рассказала она.

Она отметила, что валериану в Европе и Азии на протяжении многих веков использовали для улучшения сна. Если ее принимать перед сном, она поможет расслабиться и заснуть.

Сделать сон более качественным и глубоким поможет ашвагандха. По мнению диетолога, это растение богато адаптогенами, которые обладают антистрессовым действием.

Ранее врач и видеоблогер Али Абдаал рассказал, что самым эффективным способом улучшить сон является отказ вечером от мобильного телефона. Также он посоветовал не пить перед сном кофеин и поддерживать ночную температуру в комнате в районе +19 градусов.