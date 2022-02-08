Названо число вакцин от ковида, которые разрабатывают во всем мире

Разработку вакцин от коронавируса начали с января 2021 года. Сейчас в мире их разрабатывают более 200, а прививок сделали свыше 10 миллиардов.

Председатель греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду пояснила на брифинге, что к созданию вакцин против SARS-CoV-2 ученые приступили после идентификации генома коронавируса. Ее слова привел ТАСС.

«На сегодняшний день находятся в стадии разработки более 200 вакцин, сделано более 10 миллиардов прививок», — сказала Теодориду.

В Грецию через несколько дней привезут вакцину Novavax (Nuvaxovid). Ее сделали по технологии, которую используют при создании аналогичных препаратов против гриппа и гепатита.

«В новой вакцине спайковый белок, полученный в лаборатории, дается в готовом виде, то есть он не вырабатывается организмом», — пояснила глава комитета.

Вакцина хранится девять месяцев. Ее транспортировка удобна и дешево обходится. По словам Теодориду, Novavax поможет привить население в неблагополучных странах. Всего в феврале и марте в страну поступит около 474 тысяч доз препарата.

Одобрили его, основываясь на данных двух клинических исследований. В них приняли участие 45 тысяч человек. Первое показало эффективность вакцины в 90% «в снижении средней и тяжелой симптоматики заболеваний». Второе — 89,7%.