Ученые связали тяжелое течение ковида с недостатком витаминов. Цинк и селен помогут в борьбе, но не заменят вакцину

Недостаток так называемого «солнечного» витамина D в несколько раз повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи. Специалисты выяснили, что витамины не в состоянии заменить вакцинацию, однако помогают избежать самых печальных последствий заражения коронавирусом.

По словам исследователей, они увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда в организме человека есть нехватка витамина D и когда ее нет. 26% госпитализированных пациентов с недостатком витамина умерли от коронавируса. Среди тех, кто не страдал дефицитом данного вещества, доля летальных исходов при госпитализации составила 3%. Медики объяснили это тем, что витамин помогает повысить иммунитет и усиливает защиту организма от вирусных патогенов, атакующих его через дыхательную систему.

«Включить „виргинский протокол“»

Изначально с появлением новой коронавирусной инфекции научное медицинское сообщество было убеждено, что COVID-19 представляет собой респираторную инфекцию, аналог ОРВИ. Только по мере изучения патогенеза этого заболевания пришло понимание, что необходимы совершенно иные, нежели при ОРВИ, подходы к лечению, с применением антиагрегантов, антикоагулянтов и прочих специальных препаратов.

Специалисты до сих пор однозначно не ответили на вопрос, является ли использование витаминов в профилактике и лечении коронавируса по-настоящему эффективным. Тем не менее, изначально для этого рассматривали витамины С, D и микроэлемент цинк.

В 2020 году специалисты Медицинской школы Восточной Вирджинии в США разработали протокол ведения стационарных пациентов с COVID-19. В них расписали некоторые дозы витаминов и микроэлементов при коронавирусной инфекции в разные периоды: для профилактического применения, амбулаторных больных при нетяжелом и среднетяжелом течении, а также у стационарных пациентов. Этот протокол в дальнейшем получил широкое распространение и стал называться «виргинским протоколом».

Важность селена и цинка

Отечественные специалисты, в свою очередь, отметили взаимосвязь между тяжестью течения COVID-19 и уровнем цинка и селена в организме пациента. Как отметил доктор медицинских наук Андрей Свистунов, в ходе исследований ученые проверили концентрацию многих микроэлементов в сыворотке крови больных. Была выявлена четкая зависимость — чем ниже уровень цинка и селена, тем тяжелее течение болезни. И наоборот — при нормальном содержании этих микроэлементов чаще было легкое течение COVID-19.

По словам Свистунова, роль цинка в этом исследовании была ожидаема, а вот такие масштабные данные о важной роли селена в защите от COVID-19 получены впервые.

«Прямое противовирусное действие цинка, в том числе и против коронавируса, неплохо изучено. Он угнетает его размножение в клетке. Плюс цинк усиливает иммунитет, влияя на многие звенья иммунной системы. Такое же действие и у витамина D. Дополнительный прием этого витамина для профилактики коронавирусной инфекции прописан во многих официальных рекомендациях. Селен тоже может влиять на иммунитет, в том числе и на врожденный, играющий большую роль при COVID-19. К тому же он защищает легкие и вместе с цинком важен для ослабления воспалительной реакции», — рассказал эксперт.

Пить можно, но осторожно

Ученые отмечают, что у россиян часто наблюдается недостаток витаминов и микроэлементов, необходимых для борьбы с коронавирусом. Например, дефицит цинка есть у 30–40% россиян. Среди пожилых людей с сахарным диабетом, ожирением, частыми простудами и хроническими болезнями легких, печени или злоупотребляющих алкоголем, дефицит цинка и селена наблюдается у 60–80%.

Учитывая такую ситуацию, специалисты допускают возможность приема витаминных препаратов и без исследования их содержания в организме. Но делать это можно не дольше трех месяцев и в умеренных дозах. Для цинка это 5–10 мг в сутки, для селена — 50 мкг, для витамина D — дневная норма потребления 600–800 МЕ (15–20 мкг). Это поможет укрепить иммунитет.

Однако принимать их можно только до или уже после перенесенного заболевания, но никак не в разгар инфекции, предупреждают эксперты. Во время болезни витамины делают вирус только сильнее, а не ускоряют процесс выздоровления.