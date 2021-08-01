Названа смертельная болезнь, маскирующаяся под ОРЗ

Вирусный гепатит С способен долгое время маскироваться под респираторные заболевания и перейти в рак печени. Чаще всего он протекает бессимптомно, в безжелтушной форме. Он может выглядеть как обычное ОРЗ.

Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-хирург, гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

«Если пациент не обследуется, он может через несколько лет узнать, что у него довольно тяжелое поражение печени. Поэтому на жаргоне гепатит C называют ласковый убийца», — сказал Дмитрий Монахов.

Вирусные гепатиты B, C и D опасны тем, что переходят в хроническую форму и вызывают цирроз печени. По данным Монахова, примерно у 7-10% пациентов с циррозом печени болезнь развивается дальше и переходит в рак.

Больным с вирусным гепатитами В или С нельзя ставить прививку от коронавируса. Они переносят ковид хуже всего и подвержены самому высокому риску появления осложнений.