Названы причины противопоказаний к прививке от COVID при гепатите

Больные с вирусным гепатитами В или С тяжелее всего переносят коронавирус. У них также самый высокий риск появления осложнений. При этом, пациентам с подобным диагнозом нельзя поставить прививку, если функции печени нарушены.

Об этом URA.RU рассказал врач-хирург, гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов. По его словам, противопоказанием к вакцинации является острый период вирусного гепатита.

«Либо же, если сформировался цирроз печени, то декомпенсация печеночной функции, как и в целом декомпенсация любого органа, будет являться противопоказанием к прививке. Иными словами, если у пациента острый вирусный гепатит — это противопоказание к прививке», — объяснил Дмитрий Монахов.

Но если гепатит хронический и функция печени скомпенсирована, то такому пациенту можно делать прививку от коронавируса. Гепатолог добавил, что у таких больных будут ярко проявляться респираторные симптомы. Так как COVID-19 обостряет многие хронические заболевания, им грозит повышенная нагрузка на печень.

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