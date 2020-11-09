Найдена самая полезная рыба в мире. Она есть только в России

По данным исследователей Сибирского федерального университета (СФУ), в рыбе голец рода Salvilinus из озера Собачье содержится рекордное количество омега-3, и она является самой полезной рыбой в мире. Ученые научились искусственно оплодотворять икру этой рыбы, чтобы сделать ее доступным продуктом питания.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе вуза. Так как голец (боганидская палия) обитает исключительно в природных водоемах, ученым пришлось совершить экспедицию на полуостров Таймыр, чтобы побывать на озере Собачье. Если начать промысловый лов, популяция гольца будет очень быстро уничтожена. Поэтому исследователи решили выяснить, что делает ее такой уникальной, и попытаться воссоздать условия, в которых она будет успешно размножаться.

«Это очень редкая рыба. Наша задача состояла в том, чтобы изучить биохимические и генетические особенности гольца, исследовать его рацион, а также взять биоматериал у самцов и самок для эксперимента по разведению гольца в условиях аквакультуры», — прокомментировала доцент кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасия Рудченко.

Она разъяснила, что отбор икры был проведен под наркозом, и хвостатых доноров отпустили в озеро. Полученный материал оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод.

Рудченко добавила, что основную сложность в эксперименте составляет необходимость сохранить все полезные качества гольца — полиненасыщенные жирные кислоты. Вопрос генетической предрасположенности гольца к синтезу омега-3 кислот только начал изучаться.

«Одна из принципиальных задач на будущее — разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства. В нашей команде есть генетики, гидробиологи, ихтиологи, рыбоводы — важно подойти к разведению гольца комплексно», — заключила Анастасия Рудченко.

Ученые в целом с оптимизмом относятся к перспективам эксперимента по окультуриванию гольца. Они доказали, что в 35 граммах филе гольца содержится столько же омега-3, сколько в 12 килограммах привычной россиянам тилапии.

Специалисты из США посоветовали мужчинам для сохранения потенции употреблять в пищу рыбные блюда с имбирем, которые повышают уровень тестостерона в организме.