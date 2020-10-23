Ученые рассказали, какие продукты повышают либидо
Специалисты из США посоветовали мужчинам и женщинам пересмотреть свой рацион, чтобы сделать ярче сексуальную жизнь. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, ученые проанализировали питание всех пациентов, которые жаловались на сбои в половой жизни. Выяснилось, что на проблемы с эрекцией реже жалуются сторонники здорового питания. Отмечается, что органическое питание повышает либидо, улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии.
РИА ФАН рассказало, что рыбные блюда с имбирем увеличивают уровень тестостерона у мужчин. Женщинам стоит переключиться на средиземноморскую диету, насыщенную цельным зерном, овощами и рыбой, чтобы избежать проблем в половой жизни.