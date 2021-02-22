Названа самая полезная начинка в шоколаде

Самый полезный шоколад — горький, в котором содержится не менее 75% какао-бобов. А лучшей начинкой для него станут орехи.

«Они, конечно, сами по себе очень жирные, но это хороший, полезный жир. Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3», — пояснила врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в беседе с радио Sputnik.

Среди опасных начинок Нефедова выделили экзотические добавки, такие как перец, лепестки роз, имбирь. Если шоколад был сделан на дешевом массовом производстве, то, как пояснила врач, эти начинки не могут быть натуральными.

Диетолог также заметила, что для каждого человека норма килокалорий в день разная. И целая плитка шоколада, съеденная за день, может уйти в лишние килограммы, если человек не занимается тяжелыми физическими нагрузками. Потому что в этом случае она послужит причиной превышения дневной нормы калорий.

Для мужчин самым вредным блюдом являются заправленные майонезом салаты. Употребление этого соуса ведет к набору лишнего веса, поэтому его лучше заменять сметаной. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.