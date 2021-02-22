Диетолог назвал самое вредное блюдо для мужчин

Для мужчин самым вредным блюдом являются заправленные майонезом салаты. Употребление этого соуса ведет к набору лишнего веса, поэтому его лучше заменять сметаной. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

«Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», — сообщила Дианова Ura.ru.

Она порекомендовала заправлять салаты не майонезом, а сметаной. Любителям шашлыков диетолог посоветовала есть их вместе с большим количеством овощей, так как в них содержится клетчатка. Также стоит отказаться от газированых напитков и соков, отметила диетолог Анжелика Дюваль.

«Количество сахаров в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», — пояснила она.

Ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, как похудеть к наступлению теплой весны. По ее словам, самым главным является употребление чистой питьевой воды. Кроме того, стоит перейти на тушеные, отварные и запеченные продукты. Для избавления от лишних килограммов нужно отказаться от жаренного и следить за количеством потребляемого сахара.