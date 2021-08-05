Названа продолжительность острого периода COVID-19

Острая фаза течения ковида может длиться месяц. В среднем этот период составляет 18-19 дней. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса — 11 дней», — приводит агентство слова эпидемиолога.

Плоскирева обратила внимание, что следует различать длительность острого периода течения болезни — от момента появления первых симптомов до выздоровления — и продолжительность периода восстановления. Реабилитация после ковида может занять несколько месяцев. По словам собеседницы, срок полного выздоровления зависит от возраста пациента, его общего состояния здоровья и тяжести течения COVID-19.

Повторная вспышка коронавируса произошла в России в начале лета. Спустя два месяца эпидемическая ситуация начала постепенно стабилизироваться. По последним данным, с декабря прошлого года двумя компонентами вакцины от SARS-CoV-2 привились 26 миллионов россиян. Первый укол сделали 36 миллионов жителей страны.