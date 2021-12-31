Названа причина, по которой врачи призывают отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

Во время новогоднего застолья лучше всего отказаться от употребления десертов, особенно тех, что содержат большое количество трансжиров и пальмового масла. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала крач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева.

«Правильное решение — устроить чаепитие как отдельный прием пищи, причем на следующий день. Потому что десерты — максимально тяжелая для пищеварения смесь жиров и углеводов», — сказала врач.

Если же люди все же решат не отказываться от десертов за ночным праздничным столом, гастроэнтеролог рекомендует приготовить их своими руками. По ее словам, магазинные торты, как правило, содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты. Все это не приносит пользу организму.

Кроме того, врач не советует есть десерты сразу после основного застолья, поскольку желудочно-кишечный тракт человека к тому моменту будет уже значительно загружен, а для переваривания сложной смеси жиров и углеводов, из которых состоит торт, необходимо большое количество активных пищеварительных ферментов.

«Но если это неизбежно, и мама или бабушка в ожидании дегустации ее торта, то положите себе самый маленький кусочек, и заешьте его клетчаткой (салатные листья или зелень) и тогда глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания», — дала совет Юлия Мачнева.

Также врач посоветовала сразу после застолья отправиться на прогулку, чтобы потратить энергию, которую дали десерты и прочие блюда новогоднего застолья.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала хорошо поесть перед новогодним застольем.