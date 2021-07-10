Названа подверженная тройному риску заражения коронавирусом категория людей

Беременность увеличивает риск заражения SARS-CoV-2 в три раза. У большинства женщин, которые ждут ребенка, ковид протекает легко. К такому выводу пришли ученые Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии.

Исследователи изучили течение заболевания у беременных сибирячек и жительниц Дальнего Востока.

«Заболеваемость населения СФО и ДФО в 2020 году составила 1 960 [случаев] на 100 тысяч человек, тогда как заболеваемость у беременных в три раза выше этого показателя — 5 933 [случая] на 100 тысяч человек», — приводит ТАСС слова заведующей кафедрой акушерства и гинекологии кемеровского университета, главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО Натальи Артымук.

Собеседница агентства отметила, что смертность среди беременных составила 505 случаев на 100 тысяч человек — это 0,14%. В 80% случаев, выяснили ученые, беременные болеют COVID-19 бессимптомно. Артымук подчеркнула, что у заразившихся коронавирусом преждевременные роды случались в три раза чаще, чем у здоровых.

На этой неделе Министерство здравоохранения России разрешило лечить от COVID-19 беременных и недавно родивших женщин «Ковид-глобулином». Препарат противопоказан во время вынашивания ребенка, но однако его можно назначать при возникновении чрезвычайных ситуаций.