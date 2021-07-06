Минздрав допустил лечение беременных «Ковид-глобулином»

Министерство здравоохранение разрешило лечить от COVID-19 беременных и недавно родивших женщин «Ковид-глобулином». Препарат противопоказан во время вынашивания ребенка, но его назначение допускается при возникновении чрезвычайных ситуациях.

В четвертой версии методических рекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19 в пункт «Патогенетическое лечение беременных, рожениц и родильниц с COVID-19» был внесен «Ковид-глобулин». Документ опубликован на сайте Минздрава.

«Данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях, поэтому его назначение этой категории пациентов попадает под категорию off-label и возможно только по жизненным показаниям», — сказано в документе.

Решение о назначении препарата может принять только врачебная комиссия. Это должно фиксироваться в медицинских документах пациента и заверяться подписью медицинского работника и заведующего отделением. Однако беременным женщинам, у которых повышенная чувствительность к иммуноглобулину человека и к компонентам препарата, аутоиммунные заболевания, противопоказан «Ковид-глобулин». Также нельзя его применять во время кормления грудью.

Лекарство «Ковид-глобулин» стало первым в мире зарегистрированным иммуноглобулином против COVID-19. В препарате содержатся нейтрализующие коронавирус антитела. После завершения второй и третьей фаз клинических исследований препарат начнут применять для лечения средних и тяжелых форм заболевания.