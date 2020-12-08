Названа осложняющая борьбу с коронавирусом проблема

Существующая система патентования лекарств не позволяет выпускать простые и дешевые препараты, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Эта схема уже устарела, хотя создавали ее из благих намерений, чтобы исключить возможный вред от лекарств.

«Есть простая молекула, которая есть у нас в организме и нам всего-то нужно получить ее чуть больше, — казалось бы элементарная задача — но такое лекарство разрабатывать не будут. Потому что его запатентовать нельзя», — пояснила РИА «Новости» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Собеседница добавила, что в таком случае нужно будет «придумать новую молекулу» и потратить много денег на клинические испытания. После того, как лекарство запатентуют, на него назначат высокую цену. Фармакологическим компаниям просто невыгодно выпускать дешевые препараты.

«За сто лет своего существования эта система пришла в кризис, и мы в этом кризисе находимся. Это связано с COVID-19 глубочайшем образом», — подчеркнула Баранова.

Ранее заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН Сергей Зырянов рассказал, какими лекарствами надо запастись в период пандемии. По его словам, во время разгула инфекции в каждой домашней аптечке должны быть жаропонижающие препараты и капли в нос.