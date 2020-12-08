Россиянам назвали необходимые лекарства в период пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса лучше всего запасаться жаропонижающими препаратами, а также можно приобрести капли в нос. Таким мнением поделился завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.

«Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос», — сказал Зырянов. Его слова приводит сайт «Аргументы и Факты».

При этом медик предостерег от покупки антибиотиков. Он подчеркнул, что для лечения такими препаратами необходимо назначение врача. Противовирусные препараты принимать самостоятельно тоже не стоит, добавил Зырянов. Такие лекарства «обладают массой нежелательных реакций», поэтому их прием возможен под контролем врачей.

Кроме того, медик призвал россиян не злоупотреблять витамином D. Дело в том, что в избытке этот витамин может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Употребление алкоголя сказывается почти на каждом органе человеческого организма. Пить спиртное особенно опасно тем, кто заболел COVID-19. При этом новогодние праздники не могут быть исключением, заявила заслуженный врач России Татьяна Кусайко. По ее словам, злоупотребление спиртным приводит к развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Этот синдром является одним из самых тяжелых осложнений коронавирусной инфекции.