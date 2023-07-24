Здоровье 24 июля 2023, 04:50 Названа обязательная для здоровья пожилых людей ягода AJCN: ученые заявили о положительном влиянии черники на мозг и сосуды пожилых людей РИА «Новости»

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Лондонские ученые провели исследования, доказывающие, что черника положительно влияет на когнитивные функции пожилых людей. Она оказывает хороший эффект на мозг и кровеносные сосуды, написал журнал The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Авторы исследования пытались найти способ замедлить или предотвратить возрастные изменения у лиц старше 60 лет. Для этого людей, принимавших участие в эксперименте, разделили на две группы. Одни принимали плацебо, а другие — по 26 граммов порошка черники в день.

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Те, кто принимали порошок, в итоге имели здоровые сосуды, они лучше справлялись с когнитивными задачами по сравнению с людьми, принимавшими плацебо.

В чернике содержатся антоцианы — вид полифенолов, способных предотвратить ухудшение здоровья. Именно за счет них ягода имеет синий цвет. Они являются сильными антиоксидантами, нейтрализуют действие свободных радикалов, подавляют рост опухолей, благотворно действуют на организм человека. Овощи и фрукты ярких цветов считаются самыми полезными для организма.

Ранее сообщалось, что пожилым людям для поддержания слуха нужно есть пищу, которая будет препятствовать разрушению клеток и снижать воспаление. Это рыба, льняное масло, орехи.