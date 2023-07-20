Здоровье 20 июля 2023, 15:25 Диетолог Соломатина порекомендовала есть рыбу и орехи для поддержания слуха в пожилом возрасте

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что для поддержания слуха в пожилом возрасте необходимо есть пищу, которая будет препятствовать разрушению клеток и снижать воспаление.

К такой еде врач отнесла рыбу, льняное масло, орехи. Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, по словам Соломатиной, прекрасно защищают клетки от разрушения и понижают окислительный стресс.

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Витамин P, в свою очередь, улучшает микроциркуляцию и защищает головной мозг от разрушений. Его можно найти в черноплодной рябине, смородине, чернике, ежевике и голубике.