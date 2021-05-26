Названа максимальная продолжительность жизни человека

Ученые выяснили, что человек способен дожить до 120-150 лет. Для определения биологического возраста они использовали специальные биомаркеры.

Исследование провела группа специалистов под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ), отмечено в публикации журнала Nature Communications. В нее вошли ученые из Сингапура, России и США.

Разработанный биологами тест позволил установить по анализу крови показатель динамического состояния организма. Он характеризует общий уровень физиологической устойчивости. Проще говоря — оставшегося у человека ресурса.

«Мы пришли к выводу, что критичность, приводящая к концу жизни, является внутренним биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», — говорится в статье.

Специалисты выяснили, что минимума показатель достигает к 120-150 годам. Его колебания зависят от возраста, наличия заболеваний и образа жизни.

После 40 лет специалисты советуют регулярно проверять уровень железа и витаминов группы В. Для профилактики старения можно пить витамин D и Омега-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.