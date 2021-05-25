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    25 мая 2021, 17:19

    Диетолог назвал микроэлементы для замедления старения после 40 лет

    Полина Петрова

    Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова» рассказал, какие микроэлементы необходимо принимать для замедления старения после 40 лет, сообщил сайт «Русская планета».

    Диетолог назвал микроэлементы для замедления старения после 40 лет

    Важно регулярно проверять уровень железа и витаминов группы В. Это нужно для того, чтобы отследить уровень микроэлементов и восполнить их в случае нехватки. При отсутствии противопоказаний, для профилактики можно пить витамин D и Омега-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.

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