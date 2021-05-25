Диетолог назвал микроэлементы для замедления старения после 40 лет

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова» рассказал, какие микроэлементы необходимо принимать для замедления старения после 40 лет, сообщил сайт «Русская планета».

Важно регулярно проверять уровень железа и витаминов группы В. Это нужно для того, чтобы отследить уровень микроэлементов и восполнить их в случае нехватки. При отсутствии противопоказаний, для профилактики можно пить витамин D и Омега-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.

У мужчин на продолжительность жизни влияет уровень тестостерона. Такой показатель крайне важен для людей с сахарным диабетом. От тестостерона зависит вес, липидный профиль и уровень сахара в крови.

Ученые из Гетеборгского университета провели исследование, которое выявило несколько способов замедлить старение мозга. Чаще всего речь идет о трех видах полезной для мозга стимуляции. Это физическая, когнитивная и социальная. По словам профессора психологии здоровья в Гетеборгском университете Магнуса Линдвалля, важными для сохранения работы мозга является двигательная активность.