Назван заметный на лице признак опасного уровня холестерина

На повышенный уровень содержания холестерина в крови могут указывать мелкие наросты на лице, ксантомы. Об этом говорится в материале газеты Daily Express со ссылкой на врача Катарину Сванберг.

При этом в статье уточняется, что единственный точный способ узнать, высокий ли у больного холестерин — это сделать анализ крови. Однако, Сванберг уточнила, что если холестерин превышает норму на протяжении долгого времени, то это может проявиться на поверхности кожи.

«Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят», — объяснила врач.

При обнаружении ксантомы на лице следует обратиться к врачу, а также сдать анализ крови.

Холестерин может накапливаться в артериях. Со временем это приводит к закупорке артерий. В последующем это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ, в зависимости от того, в какой части тела происходит закупорка.

Снижению уровня холестерина в крови, по словам Сванберг, способствует активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Медики из Medicover Hospitals уже называли два нерегулярных симптома, которые могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови. Речь идет про регулярную головную боль, которая отдает в затылок, а также боли в руках и ногах.