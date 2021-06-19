Врачи назвали два неявных симптома, которые указывают на высокий холестерин

Зарубежные врачи назвали два нерегулярных симптома, которые могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови. Речь идет про регулярную головную боль, которая отдает в затылок, а также боли в руках и ногах.

Об этом медики из Medicover Hospitals рассказали газете Daily Express. Они уточнили, что холестериновые бляшки приводят к закупориванию сосудов в области головы, поэтому человек чувствует дискомфорт в затылке. Скапливание холестерина может привести к закупориванию кровеносных артерий рук и ног — это может привести к появлению неприятных ощущений или покалываний.

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний и предотвратить закупоривание сосудов, нужно часто контролировать уровень холестерина в организме. Обычно высокий уровень никак себя не проявляет. Пациент узнает, что столкнулся с этой проблемой уже на поздних этапах.

Ранее диетолог рассказала, что снизить холестерин можно без помощи лекарств. Для этого нужно предпринять меры для регуляции жирового обмена и регуляции обменных процессов организма в целом.