Назван срок выдачи QR-кодов переболевшим ковидом россиянам

Минцифры к концу июня планирует завершить на Госуслугах интеграцию базы переболевших ковидом россиян. После этого жители страны смогут получить QR-коды, сообщил замглавы министерства Олег Качанов.

«По нашим планам, 30 числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей, мы их получим, соответственно, смэтчим с учетными записями портала Госуслуг», — сказал Качанов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что после интеграции россияне смогут получить QR-коды переболевшего.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев уточнял, что до 1 июля все перенесшие коронавирус россияне получат выписку о том, что они переболели. Документ предоставят на госуслугах.

В российских регионах стали ужесточать ограничительные меры из-за ухудшения эпидемической ситуации. Начиная с 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только те, кто прошел вакцинацию. Также пускать будут переболевших коронавирусом, а всем остальным придется показывать отрицательный результат ПЦР-теста.