Пускать в общепит в Москве станут только защищенных от ковида людей

Посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только горожане, защищенные от ковида. То есть зайти смогут прошедшие вакцинацию, переболевшие в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Заходить в московские рестораны и кафе можно будет только по QR-коду. Бумажные сертификаты и справки принимать не будут. Сделать ПЦР-тест для посещения общепита нужно в одной из столичны лабораторий, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Бумажные справки или сертификаты о вакцинации не будут действительны для посещения кафе и ресторанов в Москве.

Те точки питания, которые не будут выполнять требования по проверке подтверждающих вакцинацию кодов, смогут работать только на доставку и на вынос.

Появилось и еще одно новое ограничение. С 22 июня в Москве запрещения зрелищные, спортивные и концертные мероприятия с присутствием более 500 человек. На прошлой неделе лимит был 1000 человек.