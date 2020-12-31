Назван срок вакцинации москвичей вне групп риска

По мере формирования запаса вакцины от COVID-19 «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), получить прививку смогут все желающие москвичи. Пока предпочтение отдается людям, принадлежащим к группам риска.

Бесплатная вакцинация от COVID-19 проводится в 70 прививочных пунктах, открытых на базе городских взрослых поликлиник. Они будут работать даже в новогодние и рождественские праздники, кроме 31 декабря и 1 января.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства столицы. Список лиц, имеющих право на вакцинацию немедленно увеличивается при поступлении новых доз препарата.

«Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих», — сказано в публикации.

Сейчас вакцинируют врачей, учителей, работников соцслужб и центров госуслуг, учреждений торговли и культуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал жителям столицы не откладывать прохождение вакцинации.

Вице-премьер Татьяна Голикова разъяснила ранее, чем отличаются вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Но уточнила, что серьезных побочных эффектов обе не вызывают.