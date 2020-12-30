Голикова назвала отличия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По ее словам, они обе хорошие. Тем не менее они отличаются друг от друга.

«„Спутник“, может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. <…> Они абсолютно разные: векторная — на основе аденовируса», — передает РИА «Новости» ее слова.

Она отметила, что другая вакцина — пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Препарат вырабатывает гуморальный ответ. Голикова также обратила внимание, что пока эти вакцины не проявили себя с негативной стороны.

Вице-премьер также сообщила, что тем, кто делает прививку от коронавируса, следует на несколько дней воздержаться от употребления алкоголя. Это связано с нагрузкой на иммунную систему. Ранее Голикова советовала россиянам не выпивать в течение трех дней до вакцинации и столько же после.